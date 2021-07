Falta poco para que arranquen los Juegos Olímpicos. La preparación de los atletas se encuentra en su punto más alto para la cita internacional, tal es el caso de Simone Biles.

La gimnasta llamada a ser una de las protagonistas principales de Tokyo 2020 ha sido noticia en los últimos días por realizar un salto imposible en mayo y ahora nos deslumbra a todos con su forma de entrenar.

Simone Biles estuvo en el lugar de entrenamiento The Shade Room y fue retada por su novio, el jugador de la NFL Jonathan Owens a subir por una soga y la gimnasta tritutó los intentos del futbolista de los Houston Texans.

Según Sporting News, Owens hizo la revelación en el episodio más reciente del documental de Facebook Watch de Biles “Simone vs. Herself”.

“Su ética de trabajo fue realmente lo primero que me llamó la atención. Realmente nunca vi gimnasia antes de comenzar a hablar con ella “, dijo Owens, según la transcripción de Michelle R. Martinelli de For The Win .” Cuando la conocí, honestamente no sabía quién era. Fue algo así como, ‘Oh, ella tiene muchos seguidores. Sabes, debe ser bastante buena o algo así. …

“Así es como le diría a la gente, y ellos dicen, ‘¡¿Simone Biles ?! ¡¿De verdad, la gimnasta ?! Y yo dije, ‘Hombre, ¡¿ella es así de buena ?!’ Como si no lo supiera “.