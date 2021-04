Una mujer que gritó obscenidades a los clientes de un Walgreens de Fort Lauderdale fue grabada por una cámara de un teléfono celular.

Se trata de un discurso islamófobo, racista y odioso que fue captado por la cámara de un celular. También fue registrado en las llamadas al 911 y en la cámara corporal de la policía.

Local 10 News habló con ambas partes de la historia.

Nahla Ebaid fue una de las personas que fue agredida verbalmente

“Es muy desagradable”, dijo. “Todavía escucho sus palabras en mis oídos”.

Ebaid, su esposo y algunos otros amigos estaban en la ciudad de vacaciones a finales de marzo. Un día fueron a hacer compras en un Walgreens de Fort Lauderdale y se toparon con una mujer sin máscara.}

La cajera le dijo que se pusiera una.

“Nos miró y dijo: ‘Ojalá fuera de su país para no tener que llevar la máscara'”, relató Ebaid. “Así que le dijimos: Somos de Nueva York'”.

En ese momento, según Ebaid, la mujer estalló, gritando sobre los musulmanes y profiriendo insultos contra ellos.

Nahla dijo que empezó a grabar la bronca después de que la mujer escupiera a su esposo.

Luba Bozanich es la mujer que aparece en ese vídeo, y dijo a Ian Margol, de Local 10 News, que aunque se arrepiente de lo que dijo, sintió que había sido provocada.

“No me gusta lo que vi, pero soy humana”, dijo Bozanich. “Cuando este tipo me dijo lo que me dijo, yo le respondí porque me enfadé. Me enfadé mucho y le regañé”.

La policía detuvo a Bozanich, pero Ebaid y su familia decidieron no presentar cargos.

“Mi mensaje para las mujeres musulmanas: Lleven su hijab, no tengan miedo de llevarlo”, dijo Ebaid.

Bozanich, que es una trabajadora social clínica licenciada en Florida, dijo que tiene una condición médica que le dificulta llevar una máscara.

El incidente ocurrió hace un par de semanas, pero es más conmovedor que nunca ahora que el martes comienza el Ramadán para los musulmanes de todo el mundo.

Son 30 días de ayuno, pero lo más importante es que son 30 días para perdonar y amarse unos a otros.

Fuente: Local10