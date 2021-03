Pablo Rodríguez-Fraile, un coleccionista de arte de Miami, compró en octubre del 2020 y por más de 55.000 euros en una obra que básicamente consiste en un vídeo de 10 segundos que bien podría verse gratis de manera online.

Pero sin duda ha sido una buena inversión porque la semana pasada lo ha vendido por casi 6.6 millones de dólares, reportó Reuters.

El vídeo, una creación de Beeple, un artista digital cuyo nombre real es Mike Winkelmann, fue autenticado por Blockchain, que sirve como firma digital para certificar quién es propietario de la creación.

Se trata de un nuevo tipo de activo digital, conocido como token no tangible (NFT por sus siglas en inglés), que ha disparado su popularidad durante la pandemia cuando los inversores están gastando enormes cantidades de dinero en artículos que solo existen de manera online.

El concepto de “no tangible” se refiere a elementos que no se pueden intercambiar de igual a igual, en tanto que son transacciones únicas. Por contra, activos “tangibles” serían el dinero, las acciones o los lingotes de oro.

Los ejemplos de NFT van desde obras de arte digitales hasta terrenos en entornos virtuales o el uso exclusivo de un nombre de cartera de criptomonedas (algo similar a la lucha por los nombres de dominio en al principio de la era de Internet.

