Mark Zuckerberg ha publicado un vídeo que se ha hecho rápidamente viral en el celebra el 4 de julio con una bandera de los Estados Unidos y haciendo surf.

El propio Zuckerberg ha publicado un video en su cuenta de Instagram a modo de celebración del 4 de julio en los Estados Unidos. El magnate se ve en una tabla de surf con la bandera norteamericana.

Un clip que por supuesto ha llamado la atención de los cibernautas, se ha hecho tremendamente viral, y ha recorrido toda Internet. No es la primera vez que vemos a Zuckerberg realizar actos curiosos para sus seguidores.

Concretamente, una tabla de surf de hidroala eléctrica, y en sus brazos, la bandera. En el fondo vemos un lago con un atardecer, y la canción Take me home, Country Roads de John Denver.

Pero ¿qué tabla está usando Zuckerberg en el vídeo? Todo apunta a que es una tabla de surf de hidroala o hydrofoil. Estas tablas se caracterizan por sobrepasar la superficie del agua cuando alcanzan una velocidad determinada, de ahí que el propio Zuckerberg esté suspendido en el aire con la tabla. Todo apunta a que es eléctrica, aunque se desconoce el modelo.

El vídeo, que ya cuenta con casi 2 millones de visualizaciones en Instagram, ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales, incluyendo Twitter y Facebook. No han faltado las reacciones de todo tipo; desde usuarios que veían con extrañeza este vídeo hasta memes sin descanso que han ridiculizado hasta el extremo a Zuckerberg.

Lo más curioso es que no han sido pocos los usuarios que no han creído la autenticidad de este vídeo. Muchos han asegurado que el que sale en la imagen no es Mark Zuckerberg, sino que este es un deepfake hecho con inteligencia artificial. Incluso se ha teorizado con que el sujeto del vídeo es un robot desarrollado por la propia Facebook.