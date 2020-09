Definitivamente, un salto en paracaídas debe ser una experiencia realmente alucinante. Pero la idea de pagar por este subidón de adrenalina es disfrutar de ese momento al máximo. Este no es el caso del joven del video que se hizo viral en las redes sociales, según difundió 20minutos

A través de Twitter, se difundió un video donde se ve a un joven va amarrado a un instructor que salta con él. Sin embargo, a los pocos instantes de empezar el ‘vuelo’, el joven se desmaya.

El instructor trata de hacerle volver en sí. Al final, cuando el paracaídas ya está desplegado, el joven despierta y su reacción es dar un grito de auténtico terror. Se trata de un paracaidista novato.

Let’s go SkyDiving he said. It will be fun he said pic.twitter.com/w1P5N1p8tb

— Unhip.OldGuy (@UOldguy) September 5, 2020