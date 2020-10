Una graciosa y poco común historia ocurrió en Inglaterra, específicamente en la ciudad de Kingston-upon-Hull, e involucró a una gata, sus dueños y la inundación de un apartamento.

Resulta que Jasmin Stork, de 26 años de edad, decidió salir una media hora de su casa aprovechando su pausa de trabajo para dirigirse a una tienda.

Cuando llegó se encontró con algo inexplicable: Su hogar estaba inundado.

Ella no dejó alguna llave abierta, pero entonces ¿Cómo es que algo así pudo ocurrir? Aquí es donde entra la culpable de todo: Su gata Amber.

Uno de los juegos favoritos del felino es jugar con el grupo del lavabo y tapón, y a este animal no se le ocurrió otra idea que jugar a esto cuando Stork estaba fuera de casa, resultado, casa inundada.

“¿Alguien ha tenido que llamar a su jefe alguna vez para decir que no puede trabajar porque su gato inundó la casa, o solo yo?”, se preguntó la joven inglesa.

Aquí el vídeo que muestra las pruebas:

Anyone ever had to ring their boss and say they can’t work cause their cat flooded the house, or just me? pic.twitter.com/lIi5bgpTVc

— Jasmin Stork (@JasminStork) October 8, 2020