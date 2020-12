Sabemos que el deporte genera adrenalina y cuando los atletas están a mil pulsaciones por segundo a veces no son capaces de medir sus actos.

Esto fue lo que le ocurrió a Emmanuel Duron, del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria de Edinburg, en Texas, cuando fue expulsado por uno de los árbitros.

La expulsión no le sentó nada bien al jugador de fútbol americano que tras salir del campo, su molestia por haber salido del partido fue tal que volvió a la cancha y derribó al árbitro que nunca se percató.

Eso causó un revuelo total, tantos sus compañeros de equipo, como contrarios intentaron separar la situación para que la situación no pasaba a mayores.

Después de pasar un rato en el suelo, el árbitro pudo pararse sin asistencia de paramédicos.

Se espera una fuerte penalización luego del incidente

Destaca el portal RT que Duron, que anteriormente había sido nombrado mejor luchador del estado entre colegios en la categoría de 220 libras (casi 100 kilos), abandonó el campo escoltado por la Policía y ha sido acusado de agresión.

Emmanuel Duron, Edinburg High defensive end and top area wrestler is ejected from tonight's game versus PSJA and subsequently attacks the referee.

Video from Edinburg CISD stream #txhsfb #rgvfootball pic.twitter.com/FF1DP3z7SV

— KRGV Sports (@KRGVSports) December 4, 2020