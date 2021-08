Una rara pero altamente infecciosa enfermedad, el virus de Marburgo, fue detectada por primera vez en África Occidental, según informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El paciente en Gueckedou, Guinea, murió tras contraer la enfermedad producida por el virus, similar al ébola. La detección de este caso de Marburgo se da menos de dos meses después de que el país declarara precisamente el fin de su brote más reciente de ébola.

Las autoridades de salud de Guinea intentaron encontrar personas que pudieran haber tenido contacto con el paciente, mientras que un equipo inicial de 10 expertos de la OMS está sobre el terreno para investigar el caso y apoyar la respuesta a la emergencia.

Confirmation of Marburg virus in #Guinea . Response requires a concerted effort to prevent transmission and protect communities. @WHO colleagues have been in the field with local partners since first alerts emerged and will continue to provide all needed support. https://t.co/rvP6cjWzl9

De acuerdo a la OMS, el virus de Marburgo se identificó por primera vez en 1967, cuando 31 personas se enfermaron en Marburgo y Frankfurt, Alemania, y Belgrado, en ese entonces Yugoslavia y hoy Serbia, en un brote que finalmente se remontó a monos de laboratorio importados de Uganda.

En un principio se lo conocía como fiebre hemorrágica de Marburgo, y tiene tasas de mortalidad que oscilan entre el 24% y el 88%, dependiendo de la cepa y los cuidados, detalló CNN.

En comparación, las tasas de mortalidad del ébola van del 25% al 90%, y en promedio se asientan en el 50%.

Desde su primer brote, el virus de Marburgo ha aparecido esporádicamente, con solo una docena de brotes registrados en Angola, la República Democrática del Congo, Kenya, Sudáfrica (en una persona que había viajado a Zimbabwe) y Uganda, de acuerdo a la OMS. Muchos de ellos involucraron solo un caso diagnosticado.

A case of #Marburg virus disease has been confirmed in the southern Gueckedou prefecture of #Guinea🇬🇳. This is the first time Marburg, a highly infectious disease that causes haemorrhagic fever, has been identified in the country, & in West #Africa. https://t.co/S0DtGKBTw4

— WHO African Region (@WHOAFRO) August 9, 2021