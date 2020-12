Un visitante muy particular apareció en la estación de bomberos de Fort Lauderdale el pasado fin de semana.

Deambulando por su estación el pasado domingo fue visto un coyote salvaje, lo que causó el asombro de los funcionarios.

Uno de ellos capturó una fotografía mientras se veía al salvaje animal caminando mientras rodeaba un camión de bomberos que estaba estacionado en el lugar.

Firehouse 29 had a startling surprise this morning. As they walked around the truck they found a coyote wandering through the bay. Not sure who was startled more as they ran in opposite directions. This station is located in a dense urban neighborhood about a mile from the beach pic.twitter.com/T5pwtrwwbf

— FLFR PIO (@FLFR411) December 13, 2020