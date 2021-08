Miami es una ciudad que está rodeada por el mar. Cuenta con más de 2.000 kilómetros de costa para que los amantes de la playa puedan disfrutarla la mayor parte del año, ya que las temperaturas allí oscilan entre los 30 °C y los 35 °C entre los meses de mayo y octubre.

Esta es una de las grandes ventajas de vivir en esta increíble ciudad, , reportó NewsBreak.

Definitivamente no necesitarás comprar ni ropa en esos meses, puedes ir perfectamente con un traje de baño como hace la mayoría de gente allí. Pero si lo necesitaras debes de saber que este lugar cuenta con las mejores tiendas de ropa de todo el país, y todo a muy bien precio.

Un dato a considerar es que Miami es un sitio bastante seguro; según diversos estudios publicados las posibilidades de que sufras un atraco en la calle son de 1 entre 200 a lo largo de tu vida, y las de que sufras un robo en tu casa de 1 entre 30.

No obstante, otras personas no contemplarían la posibilidad de vivir en Miami bajo ninguna circunstancia.

Por eso hemos elaborado una lista para ayudarte a decidir. Estos son nuestros pensamientos sobre la vida en Miami:

Ventajas de mudarse a Miami

Diversidad cultural

Sería un eufemismo decir que la ciudad de Miami es un crisol de culturas y ciudades étnicas. Descubrirá que hay un distintivo sabor latino esparcido por toda la comunidad. Algunos incluso llaman a la ciudad la “Capital de América Latina” por esta ventaja, y no deja de ser una hipérbole. Alrededor del 70% de los residentes aquí se identifican como de ascendencia latina.

Cubanos, mexicanos, brasileños, venezolanos, colombianos y peruanos están todos en la ciudad en cantidades significativas. Aunque necesitará conocer las diferencias culturales para navegar por la ciudad y experimentarla plenamente, encontrará que la escena cultural es verdaderamente única en Miami.

Las playas son increíbles

Si ir a la playa es lo tuyo, Miami es la ciudad perfecta para ti. Una de las mejores cosas de la costa de esta ciudad es que todas las playas están abiertas al público. Puede buscar un destino aislado, pasar un día en un resort, encontrar un lugar en una concurrida playa turística y disfrutar del sol durante todo el año.

Algunas de las playas de Miami ofrecen numerosas palmeras para brindar un respiro del sol. Si desea lograr un bronceado canela, también hay diseños abiertos para eso.

La mayoría de las playas cuentan con socorristas que te ayudan a disfrutar del agua de manera segura, mientras que un sistema de banderas brinda advertencias sobre las condiciones del mar.

Desventajas de mudarse a Miami

El costo de vida es alto

El costo de vida promedio en los Estados Unidos está calificado en 100, lo que significa que una comunidad que logra ese puntaje está justo en la mediana nacional para los gastos del hogar. El índice de costo de vida de la ciudad es 111, que es uno de los índices más altos del país en este momento. Si decide llamar hogar a una de las áreas turísticas o de la comunidad de la playa, entonces su índice de costo de vida puede ser superior a 200. Aunque existen algunas ventajas financieras de vivir aquí que vale la pena considerar, puede ser un desafío pagar un lugar que cumpla con sus requisitos de tamaño.

El clima puede ser complicado

Cuando piensas en Miami, lo primero que te viene a la mente es un buen clima, pero desafortunadamente, ese no es el caso, al menos no siempre, y no de acuerdo con los estándares de todos. Algo que entusiasma a muchos es que el máximo promedio durante el día durante el mes de enero en la ciudad es de 75 ° F.

Hay cielos azules impresionantes, aguas cálidas y muchas palmeras para disfrutar en la ciudad debido a estas temperaturas. Si te gusta picante, entonces te encantará aquí. Sin embargo, cuando llegue a los meses de verano y las temperaturas estén habitualmente por encima de los 90 ° F con niveles de humedad superiores al 80%, entonces realmente verá cuánto tiempo soleado está dispuesto a soportar.

Ahora que ha leído nuestra lista de pros y contras, tenemos curiosidad por conocer su opinión al respecto. ¿Te mudarías a Miami? Si es así, ¿por qué? ¿Si no, porque no? Nos encantaría saber qué te gusta de la ciudad, pero también qué cambiarías de ella.