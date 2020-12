La Sopa informa que Mario Domm, vocalista del grupo Camila contó que muchos de sus encuentros con la prensa no han sido precisamente agradable; y es que incluso algunos se tornaron violentos debido al acoso de los paparazzi.

En una entrevista con Omar Chaparro en el programa Tu-night, Domm contó que perdió la paciencia en una de las oportunidades; a tal punto, que terminó yéndose a los golpes con un fotógrafo.

El cantante detalló que estaba saliendo de un concierto con el grupo, y que en la calle se topó de frente con un fotógrafo que intentó fotografiarlo indiscriminadamente; el artista decidió ignorarlo, pero la cosa se fue poniendo más intensa ya que el paparazzo no dejaba de acosarlo.

Mario Dumm dijo que cuando iba a subirse al su carro, perdió la paciencia, y el episodio se tornó bastante hostil.

“Es penoso lo que digo, pero iba saliendo y un paparazzi, ya con una cámara ya muy grande, muy descarado se me acercó. Como que me subí a mi coche y de repente ya no vi nada, vi negro y cuando volví en mí pues estaba encima de él, golpeándolo”, declaró durante la entrevista.

Domm declaró que la pelea con el fotógrafo le ocasionó daños severos, ya que tuvieron que colocarle un clavo en el brazo para que este se recuperara; sólo podemos imaginar cómo habrá quedado el periodista.

Mario no dio más detalles acerca del tema, si el periodista denunció, o si tuvo que pagar por recuperación luego de la agresión.

Lo cierto es que algunas estrellas pueden ponerse muy violetas cuando sienten que su privacidad está siendo violentada; sin embargo, el vocalista aseguró que se sentía muy avergonzado por el episodio que protagonizó.

Fuente: La Sopa

