“Volví con mi ex” es la frase que muchas mujeres han repetido por lo menos una vez en su vida. ¿Qué tan beneficioso puede ser regresar al mismo punto del que alguna vez te fuiste?.

Por Redacción MiamiDiario

De acuerdo con la ciencia, esto se debe a que en muchas ocasiones resulta tentador volver con tu ex, hay diversas razones: porque ya ha pasado tiempo y se olvidaron los problemas, porque la química sigue ahí, porque es un lugar donde alguna vez se estuvo seguro y feliz.

Toma en cuenta estos importantes puntos para saber si es buena idea volver al pasado:

1. EXAMEN DE MEMORIA: ¿POR QUÉ TERMINARON?

Para empezar, no olvides por qué te fuiste de esa relación. Lo más fácil es fantasear y recordar solo lo bueno y lo perfecta que fue su relación en el pasado, pero debes sentarte con un [email protected] [email protected] (y con tu versión más honesta) y ser realista sobre lo que no funcionó, si esos problemas ya han sido resueltos y cómo tratarán de evitarlos en el futuro. Después de este ‘examen de consciencia y de memora’, habla con tu ex y pídele que te asegure que será diferente esta vez. Busquen formas de ser mejor equipo para que no recaigan en viejos malos hábitos.

2. BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Prepárate para aceptarlo completamente, no solamente las partes buenas. Si te engañó, pregúntate, ‘¿es suficiente que diga que no lo hará de nuevo’? Y si tú lo engañaste, ¿qué ha cambiado? ¿Estás regresando con él por culpa? Al regresar con un ex es importante entender que están abriendo un capítulo completamente diferente y todo lo pasado, quedá atrás (y enterrado).

3. ¿LO EXTRAÑAS O SOLO NO QUIERES ESTAR SOLA?

Piensa si lo quieres a él o si solamente quieres tener a alguien. Cuando terminas con una persona, superar a tu ex es como superar una adicción. Retomar la relación puede terminar el dolor, pero… ¿Qué pasa cuando la decisión está basada en la soledad? Piensa en esto: ¿seguirías eligiéndolo si lo conocieras hoy mismo por primera vez, sabiendo todo lo que ya conoces?.

Con información de Glamour

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami