Sin lugar RBD marcó a toa una generación. Hace un poco más d una década un grupo de jóvenes saltó a la fama gracias a la novela mexicana Rebelde. Su música se escuchaba en cualquier fiesta de ese momento. Ahora RBD todas las canciones de este grupo que fue un fenómeno musical está disponible y se rumora su regreso.

Redacción MiamiDiario

Es muy factible que también hayas vivido la generación RBD. Y al escuchar los acordes de Sálvame, lo tararees. Ahora hay una excelente noticia para sus fans: La música de RBD está en Spotify,

La famosa aplicación multiplataforma sueca que reproduce música vía streaming incluyó toda la discografía de RBD.

Ahora Rebelde está a un ‘click de ti. Además Spotify incluyó playlists bien curadas de los integrantes de RBD que continuaron con su carreras artísticas.

¿Volverá RBD?

Los fans de RBD está en todo el planeta. Y la gran interrogante que surgió es … ¿Volverá RBD?

Son inolvidables los conciertos que realizaron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera. Miles de fanáticos coreaban sus temas como Quédate en Silencio.

La realidad es que los integrantes de RBD no han anunciado un reencuentro. Además cada uno de ellos están consolidando sus carreras como actores como es el caso de Maite Perroni y Christopher Von Uckermann. O como cantantes, que es lo que hace Christian Chávez.

Sobre el relanzamiento de sus éxitos, Anahí comentó, “Me pone muy feliz por todos los fans que han estado con RBD todos estos años, y que han luchado por este momento. Estoy segura que traerá mucha alegría en estos momentos”.

Por su parte, ,Christopher Von Uckermann aseveró me han preguntado: ’¿te gustaría algún reencuentro en algún momento? Digo ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario”.

Una reunión se ve lejana, pero las esperanzas son las últimas que se pierden. Mientras podemos disfrutar de su música gracias a spotify.

