Tal vez lo que querían muchos de los fans de Brad Pitt y Jennifer Aniston sea una realidad. Al parecer los actores y ex esposos están saliendo nuevamente. Te contamos los pormenores.

Redacción MiamiDiario

Jennifer Aniston y Brad Pitt comenzaron a salir en 1998, dos años después se casaron, y todo Hollywood lo celebró. En ese momento eran unos jóvenes actores con muchísimo éxito y además muy queridos por el público.

Por algunos años, su matrimonio fue considerado uno de los más estables de la industria del cine hasta que repentinamente se divorciaron en el 2005.

Después que Brad se separó de Angelina Jolie, los rumores sobre una posible reconciliación entre Pitt y su exesposa, la actriz Jennifer Aniston, aumentaron considerablemente, comentó La Sopa.

El portal Quién, aseguró que después de su encuentro en los SAG Awards, parece que la pareja estaría dispuestos a volver a salir.

Ha pasado más de 15 años desde que se separaron los actores, fuentes afirman que Aniston habría retomado su romance con quien fue su esposo.

Después de los SAG Awards, se ha visto a Jen y a Brad compartiendo en Los Ángeles.

“A ellos les gusta bromear con que su regreso es un milagro-Covid. Ahora que ha pasado el tiempo, están volviendo a conocerse y son muy felices“, comentó un amigo de a pareja que fue entrevistado en Los Ángeles Times.

No obstante, según algunas personas cercanas a Jennifer Aniston comentaron que ella no es aceptada por los hijos de Brad y Angelina.

No se sabe por qué los hijos de Brad y Angelina no aceptan a Jennifer, algunos especulan que pudiera ser influenciados por su madre, pero no hay certeza de nada.

