Von Miller, astro de la NFL dio positivo a coronavirus, según lo informó el jueves su agente Joby Branion, según difundió elnuevodia

El agente dijo que el jugador de los Broncos quiso que se conociera su diagnóstico para mostrar a los escépticos cuán serio es este padecimiento.

Branion señaló que “Von quiere que todos sepan que esto es serio, no sólo le ocurre a la gente anciana en asilos”.

“Von has elected to share his diagnosis publicly to emphasize that anyone can be afflicted with coronavirus. … [He] is doing well and recovering at home in self-isolation.”

Statement from the #Broncos on Von Miller testing positive for COVID-19 » https://t.co/PJW4YZjOp1 pic.twitter.com/nqHEiy6zw9

— Denver Broncos (@Broncos) April 16, 2020