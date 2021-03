La Bolsa de Valores de Nueva York (Wall Street) tuvo una recuperación en su inicio de actividades de este miércoles.

Esta alza se debió a varios factores, que se darán este miércoles en el marco económico de los Estados Unidos.

Uno de ellos es la aprobación del Plan de Estímulo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y que tiene un presupuesto de $1.9 billones.

Las empresas pequeñas mostraban en Wall Street un rendimiento superior al resto del mercado, una tendencia que se ha repetido desde inicios de año y que es indicio de que los inversionistas vaticinan un crecimiento económico.

Además media hora después de haber iniciado operaciones, el índice Down Jones aumentó 0,95% y sobrepasó el límite de lo 32 mil puntos.

Otro de los puntos que favoreció la buena jornada de Wall Street, fue el reporte sobre la inflación controlada del mes de febrero. La misma quedó en 0,4% , números que se esperaban en el mercado, es su mayor alza mensual desde agosto por el fuerte aumento de los precios de la gasolina.

Además, La inflación interanual quedó en el 1,7 %, en línea con lo estimado por los expertos, lo que disipó ciertos temores.

Durante la jornada de este miércoles, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se estabilizaba en el 1,535 % tras la divulgación de esos datos y a la espera de una subasta de 38.000 millones de títulos, que podría generar movimientos tanto en el mercado de deuda como en el bursátil.

