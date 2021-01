El Covid-19 aún sigue al acecho y por eso las tiendas por departamento, como Walmart han tenido que implementar varias acciones para no cerrar sus puertas de forma definitiva.

Walmart anunció el cierre de su sede ubicada ubicado en 8651 Northwest 13th Avenue a partir de las 2 p.m. de este miércoles.

El cierre será hasta el jueves, por lo que los usuarios podrán volver a ingresar, el viernes desde las primeras horas de la mañana.

Una de las cosas por las cuales Walmart hará esta desinfección, es para proteger tanto a sus empleados como a las personas que diariamente los visita.

“Todo lo que estamos haciendo es por el bienestar de nuestros asociados y clientes, y en consideración de la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y los expertos en salud”, reza parte del comunicado

Además expresaron que luego de la desinfección seguirán implementando los protocolos de bioseguridad.

“Cuando la tienda vuelva a abrir el viernes, continuaremos realizando exámenes de salud y controles de temperatura para los asociados, y todos los asociados recibirán mascarillas y guantes”.

The Walmart location is scheduled to reopen at 7 a.m. Friday: https://t.co/VnVT7FiMJS

— NBC 6 South Florida (@nbc6) January 13, 2021