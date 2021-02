Con el objetivo de ayudar a su clientela en estos tiempos de pandemia, la cadena de tiendas por departamentos, Walmart lanza al mercado su producto Walmart+

Walmart+ es un nuevo tipo de membresía que ofrece la empresa que ayudará a ahorrar más tiempo y dinero a sus clientes, con entrega gratuita en la tienda de su localidad o en su casa.

Las personas deberán consumir un mínimo de $35 de las tiendas, para poder disfrutar de los beneficios de la memebresía. Algunas restricciones aplican.

Una de las novedades de esta membresía, es que podrá adquirir gasolina a muy bajo costo, a como se encuentra en el mercado.

Al inscribirse con Walmart+, puedes ahorrar 5¢ por galón en las estaciones de gas de Walmart, Sam’s Club, y Murphy.

Además, también podrá utilizarlo en las tiendas de Mobile scan & go. Con Walmart+, puede cancelar con su celular mientras compra en la tienda. Simplemente escanea el código QR, paga, ¡y listo!.

I’m bout to risk it all for this 50% off Valentine’s day Walmart sale. pic.twitter.com/4leG029fFp

— ✨ Forever…….. ✨ (@Nelle_Land) February 15, 2021