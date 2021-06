La compañía Walt Disney World anunció en un comunicado que por su 50 aniversario regalará mágicos viajes gratis para algunos de sus fanáticos.

En una publicación en su blog, el parque informó que las personas podrían comenzar a nominar a los “Creadores de magia”, individuos que tienen un impacto positivo en su comunidad a través de la amabilidad, la generosidad y la caridad para tener la oportunidad de ganar un viaje al parque. Pero esta no será una visita cualquiera, la compañía los llevará allí para “La celebración más mágica del mundo”.

El premio no solo será un viaje al mágico parque, los ganadores también obtendrán una suscripción de un año a Disney +.

Junto con esta iniciativa, la compañía también está donando $ 400,000 entre cuatro organizaciones sin fines de lucro que facilitan el cambio en sus comunidades. (Para aquellos que se preguntan, eso es Make-A-Wish, Starlight Children’s Foundation, Boys & Girls Clubs of America y The Nature Conservancy), informó Comic Book.

Do you know someone who brings magic to those around them? Nominate them to be a Disney Magic Maker and they could win a trip to #WaltDisneyWorld and a subscription to @DisneyPlus if eligible. Nominate today and share their story using #DisneyMagicMakers: https://t.co/LFlukwzaVq pic.twitter.com/qOUacjh7DJ

— Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) June 22, 2021