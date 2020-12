WarnerMedia confirmó que en el año 2021 que todas sus producciones llegarán en simultaneo al streaming a través de HBO Max y a las salas de cine.

El mundo cambió durante la pandemia y los hábitos de las personas son diferentes, y Warner decidió usar esta solución para continuar distribuyendo sus películas.

Esto incluye películas como The Matrix 4, la remake de Dune, la adaptación musical de In the Heights, la precuela de los Soprano The Many Saints of Newark, y The Suicide Squad, además de la ya confirmada Wonder Woman 1984.

Las películas sólo se transmitirán en HBO Max durante un mes antes de dejar la plataforma por un período de tiempo. También se emitirán en los cines, manteniendo la relación con los distribuidores de cines como AMC y Regal. El plan es llevar a cabo este experimento durante un año.

“Vivimos en tiempos sin precedentes que requieren soluciones creativas, incluyendo esta nueva iniciativa del Warner Bros. Pictures Group”, dijo la CEO de Warner Bros. Ann Sarnoff.

Asimismo agregó que “nadie quiere más que nosotros que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el nuevo contenido es la savia de la exhibición en los cines, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los EE.UU. probablemente operarán con una capacidad reducida durante 2021″.

