The Washington Post es la última organización de noticias en resolver una demanda por difamación lanzada por el estudiante de Covington Catholic High School Nicholas Sandmann por su cobertura fallida de una confrontación viral con un anciano nativo americano que había retratado al adolescente de Kentucky como el agresor.

Sandmann anunció la victoria en Twitter.

On 2/19/19, I filed $250M defamation lawsuit against Washington Post. Today, I turned 18 & WaPo settled my lawsuit. Thanks to @ToddMcMurtry & @LLinWood for their advocacy. Thanks to my family & millions of you who have stood your ground by supporting me. I still have more to do.

— Nicholas Sandmann (@N1ckSandmann) July 24, 2020