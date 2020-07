Después que en diferentes redes usuarios acusaran a la empresa Wayfair de tráfico de infantes. La compañía salió al frente a las denuncia y aseguró: “Acusaciones de tráfico sexual de niños son falsas” . Agregó que todo esta campaña es parte de una teoría conspirativa.

Debido a la gran cantidad de tuis en contra de la compañía de muebles, Wayfair. La empresa decidió sacar un comunicado a través de los medios de comunicación para indicar que esas denuncias que involucraban a la empresa con el tráfico sexual de niños, son falsas.

Al respecto la empresa declaró, “No hay, por supuesto, ninguna verdad en estas afirmaciones. Los productos en cuestión son gabinetes de grado industrial que tienen un precio exacto”, informó theepochtimes.

Los gabinetes, almohadas y otros artículos valorados en miles de dólares en el sitio web de Wayfair despertaron el interés de las personas. Enseguida algunos “sabuesos” de las redes sociales trataron de indagar más. Muchos productos que aparecían sobrevalorados incluían nombres como Samiyah y Yaritza.

Al compararlo con la base de datos de infantes desaparecidos, notaron que algunos de los nombres eran los mismos que los de los niños desaparecidos en los últimos años.

De esa forma nació una teoría: Los niños estaban a la venta a través de los anuncios.

Así cientos de usuarios en Twitter, empezaron a elucubrar y a relacionaron los precios con los pequeños.’Como hizo quien maneja esta cuenta en Twitter.

La persona tras esta cuenta afirmó: “Mis sentidos de araña estánencendidos. ¿Qué pasa con estos “gabinetes de almacenamiento”? Precios extremadamente altos, todos listados con nombres de niñas y unidades idénticas que se venden por diferentes cantidades. https://wayfair.ca/furniture/pdp/wfx-utility-alisson-5-shelf-storage-cabinet-c002941737.html?piid= ” .

My spidey senses are tingling.

What's with these "storage cabinets?"

Extremely high prices, all listed with girls' names & identical units selling for different amounts. https://t.co/L9OLIpt9tx pic.twitter.com/00WiYfwjI3

— Amazing Polly is FREE and will act like it (@99freemind) June 15, 2020