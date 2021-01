La reconocida actriz Wendy Regalado dará vida al personaje “Dulce” en “La suerte de Loli”, la próxima telenovela estadounidense producida por Telemundo Global Studios.

Por Rose Mary Santana

La suerte de Loli es una adaptación de la miniserie argentina homónima creada por Lorena Miraglia y María José Riera.​ Será estrenada por Telemundo el 26 de enero de 2021.

Estará protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, Joaquín Ferreira y Mariana Seoane. La telenovela con las actuaciones especiales de Gaby Espino, Christian Chávez, Rosa María Bianchi, Jacqueline Bracamontes y Carlos Ponce, entre otros.​

El primer tráiler promocional de la telenovela salió a la luz el 21 de octubre de 2020, a través de la cuenta oficial de Twitter de Silvia Navarro.

En esta esperada producción, Regalado sorprende con un personaje “ni tan Dulce, ni tan agrio”. Todo ello tras el éxito en una producción de Nickelodeon.

De esta manera, la actriz Wendy Regalado regresa a las grandes y codiciadas producciones televisivas. Esta vez lo hace de la mano de la exitosa cadena hispana Telemundo, líder en el mubndo de las telenovelas.

“Ha sido fantástico trabajar de la mano de profesionales tan diversos y capacitados, con un personaje como el de Dulce. Me honra y satisface que me hayan escogido para representar a esta chica. No quiero hablar mucho de ella, solo quiero invitarlos a que vean el estreno de la telenovela el próximo 26 de enero por Telemundo”, expresa regocijada la afamada actriz internacional nacida en República Dominicana.

“Estoy inmensamente agradecida con Dios y mis fantásticos seguidores”, indicó

Regalado confesó que ha disfrutado al máximo esta nueva producción: La Suerte de Loli. La telenovela se rueda en varios puntos de Miami. “Es gratificante encontrarme con prestigiosos colegas de la industria en este período. Trabajar para una producción de la cadena hispana internacional de Telemundo, que distribuye contenido para más de 100 países en más de 35 idiomas, es un gran privilegio”.

Esta telenovela podría lanzarse en Netflix tal y como ha sucedido con otras producciones de la cadena. Regalado integra un elenco donde se dan cita reconocidos actores y actrices como Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, entre otros.

Regalado encarna a “una mujer de armas tomar, un poco exagerada en su forma de ser”. Será la esposa de César, a quien hará pasar momentos de gran tensión, sobre todo al enterarse de que su cónyuge está enamorado de otra mujer.”

“Dulce tiene un carácter fuerte, es ambigua, manipuladora y ocurrente. De repente luce como una chica inocente. Se vale de esa dulzura para lograr sus objetivos. Con el fin de salvar su relación, le hará la vida imposible a su rival Rox,. No se pueden perder esta magnífica producción hispana internacional de Telemundo”, sostiene la afamada actriz dominico-americana.

Breve sobre Wendy Regalado

Inició su exitosa carrera en lleno en el 2006 y “no ha parado”. Posee un gran talento cuya raíz es el teatro. Sin embargo, ha logrado desenvolverse muy bien en la televisión local e internacional. También ha participado en el mundo del cine, donde ha sido bautizada por algunos como “La Barbie Dominicana” por su fresca personalidad, naturalidad y belleza.

Siempre ha tratado de dejar muy en alto el nombre de su país en el extranjero. Aparte de su labor actoral, también posee inclinaciones filántropas

Actriz dominico-americana Wendy Regalado interpreta a "Dulce" en "La Suerte de LoLi" en Telemundo

Actualmente, presenta su propio programa online, haciendo uso de los modernos recursos tecnológicos, donde aborda sobre belleza, bienestar y nutrición, titulado, "Wellness By Wen", donde entrelaza mensajes de autocuidado y empoderamiento para la mujer actual.

Su nuevo podcast en las plataformas digitales Spotify y Google Podcast y Apple podcast del canal digital Neomujer Usa, se escucha con éxito en más de 20 países alrededor del mundo.

Comenzamos este 2021 filmando esta nueva aventura y mi personaje Dulce en @lasuertedeloli estreno este 26 de Enero por @telemundo

Dulce pero no tan dulce

Agradecida y más en estos tiempos que estamos viviendo.

Su nuevo podcast en las plataformas digitales Spotify y Google Podcast y Apple podcast del canal digital Neomujer Usa, se escucha con éxito en más de 20 países alrededor del mundo.