WhatsApp anunció el 4 de marzo en su sitio web que las llamadas y videollamadas ya están disponibles en su aplicación para macOS y Windows, reportó digitaltrends

Por el momento se desconoce si estas funciones se extenderán a la versión de escritorio del servicio, Whatsapp Web,

Lo cierto es que las llamadas del servicio de mensajería desde la computadora ya son una realidad.

Sometimes you just need a little more space. Secure and reliable, end-to-end encrypted voice and video calls are now available on our desktop app. Download now: https://t.co/JCc3rUunoU pic.twitter.com/PgCl76Mn7U

La nueva función inicialmente estará disponible para las llamadas individuales, pero más adelante se incluirá también en las llamadas grupales.

Según explica WhatsApp, las llamadas de escritorio funcionan tanto en orientación vertical como horizontal. Además, se mostrarán en una ventana independiente en la parte superior de la app.

