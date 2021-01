Este viernes WhatsApp anunció su decisión de aplazar el cambio de sus normas de servicio tras la reacción de miles de usuarios en todo el mundo, que mostraron rechazo ante la medida.

Desde la semana pasada los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea fueron sorprendidos con la solicitud de aceptación de nuevos términos y condiciones de WhatsApp, que muchos aceptaron sin tomarse el tiempo de leer de qué se trataban. El tema, sin embargo, se volvió tendencia en redes sociales debido a las advertencias de varios usuarios sobre la privacidad y el uso de los datos, algo que se hacía más grave debido a que no se puede seguir usando la aplicación si no se aceptan las nuevas normas.

“Estamos postergando la fecha en que se pedirá a las personas revisar y aceptar los nuevos términos”, dijo Whatsapp a través de un comunicado. Esto significa que la fecha límite que se había fijado para el 8 de febrero para que los usuarios aceptaran las nuevas normas será postergada hasta el 15 mayo.

WhatsApp está obligando a sus usuarios que “residen fuera de la región europea” a aceptar que la aplicación comparta sus datos con Facebook –propietaria de la aplicación de mensajería– si quieren seguir usando el servicio.

“A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero. También vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en WhatsApp”, resaltó la compañía.

La plataforma de mensajería reconoció que existe confusión en sus usuarios y que además, ha habido mucha desinformación que ha causado preocupación y “queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos”.

En la comunicación, la empresa también explica que la privacidad incluida en los mensajes entre personas y entre personas y empresas no cambiará, actualización que se surtió en meses anteriores y que no será modificada. Sobre esto, WhatsApp aseguró que la actualización incluye nuevas opciones que las personas tendrán para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp y “brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos”.

Para la empresa, con el pasar de los días las compras a través de la aplicación serán tendencia y más personas optarán por hacerlo en el futuro, razón por la que “es importante que las personas conozcan estos servicios”.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021