WhatsApp no deja de sorprendernos. En esta ocasión anunció la transferencia del historial de chats entre teléfonos iPhone y Android.

Se trata de una función muy solicitada por los usuarios del servicio de mensajería móvil de Facebook.

Por el momento, la migración de mensajes se podrá realizar en cualquier teléfono con Android 10 o una versión superior del sistema operativo de Google, y la compañía espera ampliar la disponibilidad de esta función a más dispositivos Android, reportó ElNacional.

“Una de las funciones que más nos solicitaban los usuarios era poder transferir su historial de chat cuando se cambiaran a un teléfono con un sistema operativo distinto. Pues bien, el equipo de WhatsApp, los desarrolladores de los diferentes sistemas operativos y los fabricantes de dispositivos hemos estado trabajando duro para poder crear esta función y que sea segura y confiable”, dijo la compañía en un comunicado oficial.

La migración del historial de chats de WhatsApp hasta ahora estaba limitada solo a las propuestas de Apple o entre los diferentes modelos basados en el sistema operativo móvil de Google. Es por eso que a partir de ahora, quienes deseaban cambiar de modelo de teléfono cuentan con la posibilidad de llevar sus datos desde un iPhone a un teléfono Samsung con Android 10, aunque la compañía asegura que pronto llegará también a otros dispositivos Android.

La migración de chats de WhatsApp desde iOS a Android incluyen todos los mensajes de audio, fotos y videos. El proceso de transferencia de contenidos requerirá el uso de un cable especial con un conector USB C de un extremo y un conector Lightning del otro para realizar la copia segura de los datos de un dispositivo a otro.

A su vez, WhatsApp también contempla habilitar la migración del historial de chats desde un teléfono Android a un iPhone, y si bien todavía no está habilitado, se espera que esté disponible en los próximos meses.

📱📲 New phone, same memories.

Changing your phone no longer means losing your chat history. Starting today, you can move your WhatsApp history from iOS to Samsung. And soon across all devices. pic.twitter.com/v9WwV3YDJf

— WhatsApp (@WhatsApp) September 2, 2021