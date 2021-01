La enciclopedia en línea gratuita Wikipedia cumple 20 años con varios desafíos por delante, reportó elnacional

Se trata del mayor bien público digital que ha dado internet. Para muchos, se trata de uno de los últimos dinosaurios del internet libertario y participativo,.

El historiador Rémi Mathis, expresidente de la asociación Wikimedia Francia, señaló que la plataforma de Wikipedia es un pequeño milagro en un momento en el que triunfan las grandes empresas tecnológicas digitales y de Internet comercial. Así lo señala

Creada, sin ánimo de lucro el 15 de enero de 2001 por el estadounidense Jimmy Wales, la ambición de Wikipedia es reunir en una misma plataforma en línea el conocimiento del planeta. Los datos se obtienen gracias a millones de colaboradores voluntarios.

Su éxito fue inmediato. Se creó primero un sitio en inglés, pero pronto le siguieron otras lenguas, como el español, el alemán, el francés o el ruso.

Wales confía en que Wikipedia se extenderá a los países en desarrollo en los próximos años. “Es realmente importante que los próximos mil millones de personas que lleguen a Internet quieran contribuir”. El fundador sueña con una institución que dure tanto tiempo como la Universidad de Oxfor

La página, el séptimo sitio web más visitado del mundo, tiene más de 55 millones de artículos publicados en 309 idiomas. El contenido de cada sitio es autónomo: no hay traducciones sino contribuciones originales, a veces completadas por robots a partir de datos públicos.

A diferencia de las enciclopedias tradicionales, escritas por expertos reconocidos, esta colección de conocimientos compilados por aficionados, a menudo anónimos, trajo innumerables críticas y la hostilidad de ciertos círculos académicos.

