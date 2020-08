Wilford Brimley, que fue un actor de cine con un carácter imborrable que aportaba un encanto áspero, en una serie de películas que incluían “Cocoon”, “The Natural” y “The Firm”, ha muerto. Tenía 85 años.

Por Redacción Miami Diario

La representante de Brimley, Lynda Bensky, dijo que el actor murió el sábado por la mañana en un hospital de Utah. Estaba en diálisis y tenía varias dolencias médicas, dijo ella.

El bigotudo Brimley era un rostro familiar para varios papeles, a menudo interpretando personajes como su canoso mánager de béisbol en “The Natural” frente al fenómeno de mala suerte de Robert Redford. También trabajó con Redford en “Brubaker” y “El jinete eléctrico”.

El trabajo más conocido de Brimley fue en “Cocoon”, en el que formó parte de un grupo de ancianos que descubrieron una cápsula alienígena que los rejuveneció. La película de Ron Howard de 1985 ganó dos Oscars, incluyendo un honor de actor secundario para Don Ameche.

Brimley también protagonizó “Cocoon”: The Return”, una secuela de 1988.

Durante años fue pitchman de Quaker Oats y en los últimos años apareció en una serie de anuncios de diabetes que lo convirtieron en un momento en una sensación de los medios sociales.

“Wilford Brimley era un hombre en el que se podía confiar”, dijo Bensky en un comunicado. “Dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Tenía un exterior duro y un corazón tierno. Estoy triste porque ya no podré escuchar las maravillosas historias de mi amigo. Era único en su clase”.

Barbara Hershey, que conoció a Brimley en 1995′s “Last of the Dogmen”, lo llamó “un hombre y actor maravilloso”. … Siempre me hizo reír”.

Aunque nunca fue nominado a un Oscar o un Emmy, Brimley acumuló una impresionante lista de créditos. En 1993, en la adaptación de John Grisham de “The Firm”, Brimley protagonizó, junto a Tom Cruise, un duro investigador que desplegó tácticas despiadadas para mantener a salvo los secretos de su bufete de abogados.

John Woo, que dirigió a Brimley como el Tío Douvee en 1993′s “Hard Target”, dijo a The Hollywood Reporter en 2018 que el papel era “la gran cosa principal de la película”. Estaba encantado de hacer esas escenas y especialmente de trabajar con Wilford Brimley”.

Un nativo de Utah que creció alrededor de los caballos, Brimley pasó dos décadas viajando por el Oeste y trabajando en ranchos y pistas de carreras. Se dedicó al cine en los años 60, montando en películas como “True Grit” y apareciendo en series de televisión como “Gunsmoke”.

Forjó una amistad con Robert Duvall, quien le animó a buscar papeles de actor más prominentes, según una biografía preparada por Turner Classic Movies.

Brimley, que nunca se formó como actor, vio cómo su carrera despegaba después de ganar un importante papel como ingeniero de una central nuclear en “El síndrome de China”.

Fuente: Local10

