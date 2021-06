La actriz de “Wonder Woman” Lynda Carter tiene un nuevo armario para su capa.

Carter pagó 15 millones de dólares por un condominio en el Four Seasons Residences at The Surf Club, según los registros de la propiedad, reportó Biz Journals.

David Hamamoto, que dirige la empresa de adquisiciones con fines especiales DiamondPeak Holdings, y su esposa Martha Hamamoto vendieron la unidad de 3.844 pies cuadrados en el número 9001 de Collins Avenue en Surfside.

La unidad 903 en la torre sur del desarrollo de lujo de dos edificios tiene cuatro dormitorios y cinco baños.

Los Hamamoto pagaron 8,7 millones de dólares por el condominio de Surfside en 2017, lo que significa que lo vendieron por un 72 por ciento más que su precio de compra hace unos cuatro años.

Carter, que interpretó a la Mujer Maravilla en la televisión de 1975 a 1979, compró el condominio del Club de Surf a través de un fideicomiso a su nombre.

La nativa de Phoenix también fue coronada como Miss Mundo USA en 1972. Su segundo marido, Robert Altman, murió a principios de este año.