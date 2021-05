Un restaurante de Miami está desafiando todo lo que creías saber sobre la comida reconfortante favorita de Estados Unidos.

“No conoces realmente los macarrones con queso hasta que no has estado en el World Famous House of Mac”, insiste su propietario, Derrick Turton a Fox13News.

Turton fue a la escuela de cocina, pero no se dedicó al negocio de la restauración durante muchos años. En su lugar, emprendió una exitosa carrera en la industria musical. Dirigió al artista Pitbull durante 15 años.

Entonces la vida de Turton dio un giro cuando su padre falleció en 2015.

Eso le motivó a lanzarse de nuevo a la cocina.

“El mayor obstáculo para mí al salir del armario fue dar ese primer paso. Voy a dejar la música, que es el trabajo soñado de mucha gente, y voy a comprar un camión de comida”, recuerda.

Turton empezó a servir platos únicos de macarrones con queso en su camión de comida. Se convirtió en la comida sobre ruedas más solicitada de Miami.

La popularidad de su camión de comida le llevó a abrir World Famous House of Mac en el barrio de Overtown.

House of Mac sirve 18 variaciones de macarrones con queso. Las opciones más populares son el pollo a la brasa, el pollo a la búfala, la pizza y el Philly cheesesteak.