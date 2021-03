Gaby Espino siempre ha sido una de las actrices más bellas, y aunque siempre ha gozado de una excelente figura, nunca la habíamos visto tan delgada y tonificada cómo ahora.

Y es que justo unas semanas después de que empezara la pandemia y todos tuvimos que encerrarnos en casa, la actriz venezolana aprovechó para experimentar con nuevas formas de ejercitarse, al igual que para enfocarse más en su régimen alimenticio, reportó People en Español.

Su enfoque y tenacidad en los últimos meses la han ayudado a lograr la figura soñada.

Además de hacer pilates, Espino se embarcó en una fuerte rutina de ejercicios junto al entrenador físico Alex Fit Box, quien la ha tenido sudando la gota gorda y la ha ayudado a obtener no solo una figura más delgada y tonificada, sino también estómago envidiable, uno que se puede apreciar en la última publicación que hizo Espino, en la que además promueve el método de Yes You Can, uno que ha seguido por mucho tiempo.

“Enfocada y feliz. De eso se trata, de disfrutar el proceso”, escribió Gaby Espino junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram. “Enamorada de mi estilo de vida”.

La verdad es que, en los últimos meses, la cuenta de Intagram de la actriz ha estado llena de publicaciones acerca de su régimen alimenticio y sobretodo de las fuertes rutinas de ejercicio que hace al aire libre.

De hecho, Espino publicó una serie de videos en los que se le ve ejercitándose, junto a su entrenador, en el patio de su casa en Miami.

Según lo que se puede apreciar en sus videos, la rutina de la venezolana consiste en una mezcla de técnicas de boxeo, abdominales, sentadillas, saltos y otros ejercicios de alto rendimiento, que la verdad no se ven nada fácil. Pero de lo que sí estamos seguras, es que lo que está haciendo, le está funcionando y mucho.