Hace ya unos cuantos años Instagram lanzó IG Lite, una versión recortada de su aplicación enfocada a celulares con pocos recursos y destinada a países como Kenia, Filipinas e India, reportó xataka

Lo cierto es que el poco almacenamiento con el que cuentan algunos celulares es algo complicado para muchas personas, pues existen aplicaciones que ocupan una gran cantidad de ese espacio.

Instagram ya había pensado en solucionar este problema y ayudar a sus usuarios.

En la primavera de 2020, la compañía retiró la app con el objetivo de relanzarla en el ámbito global, momento que acaba de llegar.

