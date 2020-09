1 de cada 3 casos de la incapacidad de las parejas del planeta para tener hijos se debe a la infertilidad masculina; pero este problema podría tener los días contados. Un equipo de científicos de la Universidad de Medicina de Nanjing (China) ha logrado crear por primera vez células espermáticas en laboratorio. El trabajo ha sido publicado en la revista Cell Stem Cell.

La meiosis, una de las formas de la reproducción celular que se produce en las glándulas sexuales para la producción de gametos, es la clave de este problema de infertilidad masculina. Básicamente, la meiosis no ocurre. Y, sin ella, los espermatozoides no son funcionales y por tanto no tienen capacidad para fecundar el óvulo.

Los científicos habían tenido dificultades para completar con éxito todos los pasos esenciales de la meiosis en laboratorio, lo que suponía un obstáculo importante para la producción de espermatozoides y óvulos funcionales in vitro. Hasta ahora.

El experimento se llevó a cabo con células madre embrionarias de ratón. Los expertos expusieron las células a un cóctel químico que provocó que estas se convirtieran en células germinales primordiales. Tras esto, las células resultantes fueron expuestas a células testiculares: el resultado fue que las células madre embrionarias se convirtieron en células de esperma funcionales. El éxito fue rotundo pues al inyectarlas en óvulos de hembras fértiles, y tras un periodo de embarazo de poco más de 20 días, el proceso dio lugar al nacimiento de ratones completamente sanos.

A la luz de los resultados, el proceso de meiosis fructificó completamente: la producción de espermatozoides, además, llevaba un contenido cromosómico correcto y los embriones desarrollados progresaron de forma normal.



“Si demuestra ser segura y eficaz en los seres humanos, nuestra plataforma podría generar potencialmente espermatozoides completamente funcionales para la inseminación artificial, o en técnicas de fertilización in vitro. Debido a que los tratamientos actualmente disponibles no funcionan para muchas parejas, esperamos que nuestro enfoque pueda mejorar sustancialmente las tasas de éxito para infertilidad masculina”, explica Jiahao Sha, líder del estudio.

