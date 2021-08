El primera base Anthony Rizzo cerró con broche oro su primera serie con Yankees de Nueva York, quienes aprovecharon un parpadeo del pitcheo relevo de Marlins de Miami y de esta manera obtuvieron la victoria este domingo 3 a 1.

Los bombardero del Bronx con esta victoria barrieron la serie del fin de semana ante los peces, en el loan Depot Park, en Miami.

Rizzo, empató el encuentro cuando remolcó a Brett Gardner con un sencillo en su tercer desafío con los mulos.

El inicialista disparó jonrón en sus primeros dos partidos con Yankees Nueva York antes de su crucial batazo del domingo.

Giancarlo Stanton, que avanzó debido a un error de lanzamiento del tercera base Brian Anderson corrió hacia home para la carrera de la victoria con el sencillo de Aaron Judge.

El relevista dominicano Joely Rodriguez (2-3) se apuntó la victoria para los Yankees, quienes con esta barrida siguen en la lucha por avanzar a la postemporada.

Rodríguez lanzó por espacio de un tercio de labor, para de esta manera dejar su efectividad en 5.86.

