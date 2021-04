A través de su cuenta de Twitter, el youtuber Jeffree Star informó que sufrió un serio accidente automovilístico junto a su amigo Daniel Lucas.

Todo ocurrió cuando el automóvil tocó el hielo que había en el pavimento, lo que ocasionó que el auto se volcara 3 veces.

Afortunadamente ambos se encuentran con vida pero el YouTuber está muy adoloridodebido a que “parte de mi espalda está rota y tengo fracturas de vértebras en la columna”

Por otro lado, Daniel tuvo heridas internas y cómo ha sobrevivido al cáncer de colon 3 veces, presenta complicaciones con sus órganos.

Life is always throwing me the most insane obstacles but I refuse to let it get me down 💚 This Tuesday is the official launch of my new STAR LOUNGE store to celebrate 4/20 and the stoner culture 🔥 It will be available exclusively on https://t.co/0l0ZXHnp3h 💫 pic.twitter.com/QtNEFt8Uyy

— Jeffree Star (@JeffreeStar) April 18, 2021