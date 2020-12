Este sábado Yulimar Rojas fue reconocida este sábado como Atleta del Año por el World Athletics, principal órgano del atletismo a nivel mundial; así la espigada caraqueña se convierte en la primera venezolana en recibir este prestigioso premio.

Por Redacción Miami Diario

A través de una ceremonia virtual, la criolla fue anunciada com la ganadora, designación que además hace de ella la tercera atleta latinoamericana en obtener este galardón, siendo a sus 25 años de edad, la más joven del trío en lograrlo.

Rojas fue electa entre las cinco finalistas que se seleccionaron a través de redes sociales, donde tenía rivales de peso como a holandesa Sifan Hassan. El World Athletics es una organización que cuenta con 108 años de existencia.

En su cuenta oficial en Twitter, Yulimar Rojas indicó encontrarse “impactada” por la designación: “No puedo creerlo (…) no me esperaba esto, no lo puedo creer (…) no sé qué decir, no tengo palabras, qué felicidad, qué alegría”.

¡S O R P R E S A! Esta fue la reacción de la cuatro veces campeona mundial y medallista olímpica de Río 2016, cuando se enteró que es la Mejor Atleta Mundial 2020 de la World Athletics.@WorldAthletics#WorldAthleticsAwards pic.twitter.com/4u3p66XFiO — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) December 5, 2020

Yulimar Rojas tiene el especial mérito de haber destacado en distintas competiciones durante este año, a pesar de las dificultades derivadas por la pandemia del covid-19.

El pasado 5 de septiembre, la plusmarquista en pista cubierta, estableció la mejor marca mundial de la temporada de triple salto en Castellón, con 14,71 metros; un poco antes (en febrero) implementó un nuevo récord mundial en el triple salto femenino bajo techo con sus 15.43 metros logrados en el Meeting de Villa-Madrid.

Entres su palmarés se enumeran logros como el subcampeonato olímpico en Rio 2016 y el bicampeonato mundial al aire libre en Londres 2017 y Doha 2019, así como el de pista cubierta en Portland 2016 y Birmingham 2018.

Fuente: Caraota Digital

También te puede interesar: