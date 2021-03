Si quieres ver el asno salvaje más bonito de Florida, solo tienes que conducir hasta el sur de Miami-Dade, reportó miamiherald.

Así lo informó el representante del Zoo Miami, Ron Magill,

El viernes en la mañana nació en el zoo un asno salvaje somalí en peligro de extinción, el noveno potro que nace en el zoo de Miami.

Zoo Miami is celebrating the birth of a critically endangered Somali Wild Ass that was born sometime around sunrise this AM! A neonatal exam is planned for the next day or so to confirm the sex of the baby. Photos by @RonMagill pic.twitter.com/G3v2mwYS4B

— Zoo Miami (@zoomiami) March 13, 2021