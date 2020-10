Los Estados Unidos registraron 88.521 nuevos casos de coronavirus el jueves. Se trata de un nuevo récord de casos de COVID-19 en un día, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, según difundió npr

Cerca de mil personas murieron por la enfermedad en los EE.UU. el jueves, elevando el total a 228.696 vidas perdidas.

Un dato a considerar es que en la última semana, EE.UU. ha superado los niveles récord de infección que se vieron en el verano, cuando los nuevos casos superaron los 77.000 en julio. Desde el jueves pasado, los EE.UU. han registrado más de 80.000 casos en varios días.

Lo cierto es que el coronavirus se está propagando en las poblaciones de Dakota del Norte y del Sur, en Wisconsin, Montana, Wyoming e Idaho, los seis estados que están reportando al menos 50 casos de coronavirus por cada 100.000 personas en los últimos siete días, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

De acuerdo con los CDC, la nueva oleada es diferente a la del verano, cuando grandes estados como Florida y Texas impulsaron el aumento y muchos brotes se vincularon a las salidas de vacaciones. Más de un tercio de los estados de EE. UU. han informado de 10.000 o más casos en los últimos siete días. Esa lista comprende una amplia sección del país.

Según el Proyecto de Seguimiento de COVID, los hospitales de EE.UU. estaban tratando a más de 46.000 pacientes de COVID-19 el jueves.

Siete días antes, alrededor de 41.000 personas fueron hospitalizadas en los EE.UU. La tasa de hospitalización ha aumentado considerablemente desde septiembre, cuando se mantuvo en torno a 30.000 nuevos pacientes durante varios días.

A pesar de los avances en el tratamiento que se atribuyen a la reducción de la tasa de mortalidad en los Estados Unidos, los expertos advierten que los nuevos casos, y la presión sobre los sistemas hospitalarios, provocará más muertes. Sus preocupaciones se ven agravadas por la inminente temporada de gripe invernal.

A través de Twitter, el ex director de los CDC, Dr. Tom Frieden, indicó que se trata de “un caso por segundo en EE.UU”.

One case per second in US yesterday. That's diagnosed cases ~1/5 total infections, of which ~1/200 are fatal.

Today, every 40 seconds, someone in this country will get a Covid infection that will kill them. Unacceptable. Failure. Together, our country can do so much better.

— Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) October 30, 2020