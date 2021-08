La administración de Joe Biden emitió recientemente una medida que desafía la prohibición del gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre los mandatos de mascarillas.

El gobierno ofreció esta semana apoyo financiero federal a los distritos escolares de Florida que decidieron adoptar medidas obligatorias para evitar la propagación del covid-19 en las escuelas, según informó Fox News.

El secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, escribió en una carta a DeSantis y al comisionado de Educación estatal Richard Corcoran el viernes informando que los distritos desafiantes que pierdan fondos estatales tendrían fondos federales disponibles para ellos.

“Las acciones recientes de Florida para impedir que los distritos escolares adopten voluntariamente estrategias científicas para prevenir la propagación de covid-19 que están alineadas con la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ponen a los estudiantes y al personal en riesgo”, escribió Cardona en la carta.

I signed an executive order directing @HealthyFla to enter rulemaking in collaboration with @EducationFL to protect parents' freedom to choose whether their children wear masks in schools. https://t.co/94ZMqObRas

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 30, 2021