Como una medida de prevención el Distrito Escolar de Palm Beach tomó la decisión que 20 planteles educativos cambien de manera transitoria su sistema de agua potable.

Esta modificación se debió a un informe hecho por los funcionarios del condado anunciaron que se encontraron niveles elevados de toxinas de algas en el agua del grifo utilizada por 120.000 residentes de West Palm Beach, Palm Beach y South Palm Beach.

En tal sentido estas instituciones educativas tendrán botellones de agua, para así evitar que los alumnos puedan contraer alguna enfermedad.

Los planteles educativos que deberá cambiar su sistema de agua serán las siguiente.

‐Alexander W Dreyfoos Jr SOA

-Bak Middle School Of The Arts

-Bear Lakes Middle

-Belvedere Elementary

Conniston Community Middle

-Egret Lake Elementary

-Forest Hill Community High

-Escuela Primaria Grassy Waters

-Jeaga Middle

-Northboro Elementary

-Northmore Elementary

-Palm Beach Lakes Community High

-Escuela pública de Palm Beach

-Elemental Palmetto

Los funcionarios expresaron que tanto los niños de 6 años, como las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades prexistente deberán tener cuidado con el consumo de agua de grifo.

Indicaron que el alga que se encontró es verdiazules y tiene un alto nivel de toxinas, que son perjudiciales para el cuerpo humano.

El alcalde de West Palm Beach, Keith James, dio a conocer sobre cuando se podría levantar la medida, para que las escuelas vuelvan a su sistema original de distribución de agua.

