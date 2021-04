Un nuevo caso de violencia extra policial se dio a conocer este miércoles, cuando se conoció que funcionarios de la policía de Fort Lauderdale agredieron a dos ciudadanos, quienes tenían objetos de la famosa serie televisiva Star Trek.

Los hermanos Raymond y Randall Purcell presentaron una demanda el lunes contra los agentes y la ciudad de Fort Laudardale, por daños que ocasionaron los funcionarios policiales al ingresar de manera violenta a su vivienda.

“Los hermanos fueron objeto de lesiones, incluyendo la privación de sus derechos civiles y derechos de la ley estatal”, escribieron los abogados de los hermanos en la demanda.

NEW: Fort Lauderdale police officers violated civil rights law when they entered the home garage of 2 residents and detained them with excessive force, brothers Raymond and Randall Purcell allege in a lawsuit filed Monday against the officers and the city. https://t.co/oeYQOZI80K

— Miami Herald (@MiamiHerald) April 7, 2021