El presidente Joe Biden elevó formalmente el límite nacional de admisiones de refugiados a 62.500 este año, el anuncio de este lunes se hace semanas después de enfrentar un retroceso bipartidista por su demora en reemplazar el techo récord de 15.000 establecido por el expresidente Donald Trump.

El mes pasado, Biden se movió para expandir los criterios de elegibilidad para los reasentamientos, eliminando un obstáculo para los refugiados que ingresan a los EE. UU. Establecido por Trump, pero inicialmente no llegó a levantar el límite anual, y sus asistentes dijeron que no creían que fuera necesario. Pero Biden enfrentó un fuerte rechazo por no al menos dar el paso simbólico de autorizar a más refugiados a ingresar a los Estados Unidos este año y rápidamente cambió de rumbo. Reseñó AP.

Biden, en un comunicado, dijo que el nuevo límite “borra el número históricamente bajo establecido por la administración anterior”, y agregó que el límite de Trump “no refleja los valores de Estados Unidos como una nación que da la bienvenida y apoya a los refugiados”.

Families belong together. That’s why I established a Family Reunification Task Force in my first weeks as president. We’re working tirelessly to bring families together — and this week we will begin to reunite the first of those families. https://t.co/jLiMHK2M5C

— President Biden (@POTUS) May 3, 2021