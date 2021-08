El fundador y creador de Microsoft, Bill Gates, empresa con la que logró amasar una fortuna que lo llevó a las listas de los más ricos con apenas 30 años de edad.

Con el tiempo, el magnate se retiró de la junta directiva de la compañía y donó parte de su gran fortuna a la fundación Bill & Melinda Gates, que según el diario El Cronista, es la organización de caridad privada que más réditos reporta en el mundo, reportó Semana.

En esa organización ha dedicado mucho de su poder monetario para aliviar varios de los males que aquejan a los países pobres, así como a brindar soluciones para que los menos favorecidos cuenten con alcantarillados, agua potable y sanitarios en sus viviendas.

Precisamente, según la revista Forbes, los fondos de la fundación permiten obtener ingresos de inversiones para destinar a las campañas. El portafolio de acciones de la fundación está valuado en aproximadamente 22 millones de dólares, dinero que es destinado a diferentes causas alrededor del mundo.

COCA-COLA FEMSA

Se encuentra en el primer lugar de las acciones de Bill Gates y es una de las compañías más grandes y con constante crecimiento en el mundo. Y la razón es sencilla: desde 1994 la empresa Coca-Cola Femsa, la compañía multinacional mexicana de bebidas que embotella Coca-Cola, ofrece más de 4,86 % en dividendos pagados cada año.

CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

Crown Castle es una de las compañías de bienes raíces más conocidas y respetadas del mundo inmobiliario. Ha tenido un constante crecimiento, con tasas del 8,20 % anual. Por lo tanto, con su modelo de negocios, que obviamente está muy bien establecido, le proporciona una inversión estable a Gates.

UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) Y FEDEX CORPORATION

UPS y FedEx son dos de las empresas de transporte más grandes del mundo y por eso ocupan alrededor del 7 % del portafolio de inversión de la fundación Gates. Lo que atrajo al magnate a invertir allí fue un modelo de negocios muy bien estructurado. Incluso, según El Cronista, no se ve opacado por el servicio que otorga Amazon, e incluso se ha reportado un gran crecimiento durante la pandemia.

CATERPILLAR INC.

Como buen inversionista, a Gates no le gusta poner los huevos en la misma canasta y por esa razón diversifica su portafolio en más de un sector del mercado. Ese es el motivo por el cual ha invertido otro porcentaje de su fortuna en el área de la construcción con la compañía Caterpillar Inc. Esta empresa, fabricante de máquinas pesadas, según “Forbes”, lleva cumpliendo las expectativas del mercado desde 1993 y es una inversión clásica y segura.

WASTE MANAGEMENT, INC.

Bill Gates es uno de los millonarios más interesados en el medioambiente. Incluso recientemente escribió un libro sobre su solución al problema del calentamiento global en el cual dice cuáles de las tecnologías futuras de energía renovables le han cautivado. Waste Management ocupa casi el 10 % del portafolio de inversiones de Bill Gates. La compañía esta dedicada al sector de la limpieza de basura y servicios medioambientales, que representan una gran necesidad en el mundo. Según los diarios especializados es una elección segura y estable para invertir y es la segunda compañía que tiene más acciones de la fundación de Bill & Melinda Gates.

WALMART INC.

Como lo dice El Cronista, otro sector muy rentable en las inversiones es el sector de venta de bienes de primera necesidad. La elegida de este sector es la cadena estadounidense de Walmart Inc., que ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo de su historia e incluso ha prosperado durante la pandemia de covid-19.

CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

Según “Forbes”, la empresa de transporte Canadian National Railway Company ocupa un alto puesto en los dividendos de Bill Gates, con un 8 % en su portafolio de inversiones. Si bien es extranjera y puede parecer una opción rara, la empresa cuenta con una red de ferrocarriles que recorre Canadá de la costa este a la oeste, y Estados Unidos de norte a sur con un modelo estable de negocios que le asegura retornos anuales al billonario.

ECOLAB INC.

Esta es otra de las compañías que Bill Gates apoya financieramente no solo porque está en sintonía con su idea de proveer al mundo de acueducto y alcantarillado. En su libro señala que las personas del tercer mundo necesitan elevar su nivel de vida al punto de los países desarrollados al menos en temas de oferta de electricidad, agua potable y alcantarillado. Ecolab Inc., cumple con ese propósito porque se trata de una empresa de químicos especializados, cuya misión es ser líder en servicios y tecnologías destinadas al tratamiento del agua, su purificación y limpieza.

BERKSHIRE HATHAWAY

Berkshire Hathaway es el fondo de otro magnate del mundo de los negocios, Warren Buffet. La amistad de Buffet y Gates es de vieja data, por lo que no es de extrañar que invierta allí. Pero no es solo eso: la empresa de Buffet es una sociedad estadounidense que tiene acciones en una multitud de sociedades. En 2006, concedió a la fundación de Bill Gates 10 millones de participaciones de su empresa.