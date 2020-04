Alcalde de Miami-Dade ordenó uso obligatorio de mascarillas en ciertos espacios públicos para prevenir el COVID-19 +Vídeo

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, ordenó el jueves a todos los residentes del condado que usen una máscara al ingresar a ciertos espacios públicos para disminuir la propagación del COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus.

En un vídeo publicado en Twitter, Giménez dijo que se reunió con la Liga de Ciudades de Miami-Dade para aclarar el uso de máscaras. El orden define una máscara como una «cubierta que cubre cómodamente la cara y la boca» y que se asegura con «lazos o bucles de oreja».

«Se aplicará a las personas que trabajan o visitan supermercados, restaurantes, mostradores de comida para llevar, farmacias, sitios de construcción y aquellas personas que toman el transporte público o los vehículos de alquiler», dijo Giménez.

La orden entrará en vigencia el jueves a las 11:59 pm No se requerirá que los niños menores de 2 años usen una máscara o personas que tengan problemas para respirar con una cubierta facial debido a una afección preexistente.

