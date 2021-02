Este viernes el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez sostendrá una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden en la ciudad de Washington.

Este encuentro del burgomaestre de Miami se dará en el marco de una serie de encuentros que tendrá el primer mandatario norteamericano, con varios líderes de diferentes localidades de Estados Unidos.

Suárez también se reunirá con la vicepresidenta de la República, Kamala Harris donde también le dará a conocer sus planteamientos.

Uno de los objetivos que tendrá Suárez en el cónclave con Biden, es lograr aprobar más recursos económicos para la ciudad que se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19.

Además solicitará que se envíen más vacunas para luchar contra el virus. Porque la demanda ha superado la cantidad que envía el gobierno federal.

En la actualidad en la ciudad de Miami se aplican alrededor de 43.000 vacunas, en los distintos centros asistenciales en la ciudad.

The White House advises that the briefing will now be at 1pmET and Psaki will be joined by Detroit Mayor Mike Duggan, and Miami Mayor Francis Suarez. https://t.co/O1JajTsK9X

— CNN Newsource (@CNNNewsource) February 12, 2021