Hoy, el alcalde de Miami Francis Suárez, acompañado de su esposa recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en el Jackson Memorial.

“Como comunidad, debemos seguir trabajando juntos para detener la propagación; vacúnese cuando pueda”, fueron las palabras del funcionario al momento de recibir su primera dosis.

“Ha sido un año increíblemente difícil para nuestros residentes, hace un año no podíamos pensar que íbamos a estar recibiendo la vacuna y 21 días después la segunda dosis. Eso quiere decir que como país y como comunidad estamos trabajando juntos”, señaló Francis Suárez.

Today, Miami Mayor @FrancisSuarez received the first dose of the #COVID19 vaccine. As a community, we need to keep working together to stop the spread – get vaccinated when you can. pic.twitter.com/pLVhcPtU8c

— City of Miami (@CityofMiami) April 12, 2021