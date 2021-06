Tras los hechos acontecidos en la madrugada de este jueves, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava firmó un decreto de estado de emergencia para obtener ayuda del gobierno federal tras el derrumbe de un edificio de 12 pisos en Surfside.

Anteriormente, Levine-Cava se había comunicado con el gobernador de Florida, Ron DeSantis diciendole que “tiene una orden de emergencia en su escritorio” para recibir ayuda federal para la búsqueda, rescate y otras asistencias.

“Acabo de firmar una declaración de estado de emergencia local que inmediatamente comenzará a asignar los recursos necesarios que necesitamos aquí en el terreno. Insto al @GovRonDeSantis a hacer lo mismo a nivel estatal”, explicó en un tuit la alcaldesa.

I just signed a declaration of local state of emergency that will immediately begin to allocate the necessary resources we need here on the ground. I urge @GovRonDeSantis to do the same at the state level. pic.twitter.com/SmezKHAqi9

