Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, pidió este lunes a la comunidad ayuda para capturar a los responsables de varios tiroteos que se registraron el fin de semana al sur de Florida.

“Debemos sacar a estos asesinos de las calles. Solo podemos hacerlo con tu ayuda”, manifestó en una conferencia de prensa donde también participaron funcionarios policiales del condado.

Esta solicitud de Cava se produce después de que una serie de tiroteos dejaron 3 muertos y unas 30 personas heridas en Miami- Dade.

“La violencia armada es una epidemia y la pandemia la ha intensificado”, señaló Levine Cava en la conferencia reseñada por Local 10.

#HappeningNow : Join us LIVE on our Facebook page for a Press Conference to discuss the shooting that occurred on 5-30-21 in Northwest Miami-Dade. ➡️ https://t.co/VBjkKFLJep pic.twitter.com/UwVrim3qZG

El jueves, sujetos dispararon desde un automóvil en movimiento cerca de la Avenida 37 del Noroeste, lo que dejó a tres personas baleadas, incluido un transeúnte sentado en el tráfico.

Un día después, siete personas recibieron disparos en otro tiroteo desde un vehículo fuera de una propiedad que limita con Wynwood y Overtown.

Luego, el domingo, 23 personas dispararon frente a un concierto en el salón de banquetes El Mula.

La policía ahora está recurriendo al público en busca de ayuda para encontrar a los presuntos tiradores en un vehículo blanco que se ve en el vídeo de vigilancia.

Levine Cava se comprometió a agregar recursos de investigación para ayudar a monitorear esa actividad y, con suerte, prevenir más de estos delitos.

*RELEASE OF VIDEO SURVEILLANCE* We are releasing video footage of the vehicle/subjects involved in the shooting that occurred in Northwest Miami-Dade on 5/30/21 that left two deceased and 21 others injured. Anyone with information is URGED to contact @CrimeStopper305 immediately. pic.twitter.com/X2jlxYFrEL

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 31, 2021