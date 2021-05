Un nuevo tiroteo impactó a la comunidad de Miami-Dade, este domingo en la madrugada, y que generó cierta zozobra, en pleno fin de semana del Memorial Day.

Según la policía del condado, el incidente ocurrió en la cuadra en la cuadra 7600 de la calle NW 186, alrededor de las 2:00 am. Cuando se realizaba un concierto

El suceso dejó a más de 20 heridos, y dos personas fallecidas.

La policía de Miami-Dade, indicó que en pleno evento llegó un auto marca Nissan Pathfinder, color blanco.

Los testigos indicaron que del automóvil se bajaron tres personas y empezaron a disparar, con rifles de asalto y pistolas.

Los 20 heridos fueron trasladados hacía los hospitales cercanos de la zona, en donde fueron atendidos.

El Director de la Policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez, indicó que su cuenta de twitter que uno de los 20 heridos se encuentra en estado crítico. Los dos fallecidos fueron trasladados hacía la morgue de la ciudad donde se le practicará la autopsia.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021