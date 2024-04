DeSantis aprobó ley contra robo en comercios y hurtos en casa

En diciembre pasado, los piratas de porches, que hurtan paquetes en las entradas de las casas, dejaron sin regalos de Navidad a cientos de estadounidenses. Este negocio ilícito crece cada día más, a pesar de que los compradores intentan tomar medidas para evitar los robos.

Los legisladores de Florida prepararon una ley para aumentar las sanciones a quienes dedican a robar a ladrones de comercios pequeños. Asimismo, incrementará las multas y tipo de cargo a los que se enriquecen de la sustracción del correo.

El gobernador Ron DeSantis firmó la legislación HB 549 la semana pasada con la cual podrán castigar de manera más severa la delincuencia organizada. Además, estampó su rúbrica en al menos otros 10 proyectos de ley que entrarán en vigor entre junio de 2024 y enero de 2025.

“Florida está dando otro paso para distinguirnos de las jurisdicciones sin ley y mantener seguros a nuestros residentes y negocios”, indicó durante una rueda de prensa en Stuart el martes 9 de abril.

Today I signed HB 549, which will increase penalties for retail theft, porch piracy, and using social media to incite looting.

Many leftist jurisdictions are enacting policies that ignore retail theft or even encourage it. Those policies are dead on arrival in Florida. We catch… pic.twitter.com/exnK4SHaXh

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 9, 2024